Коростелёв рассказал, как относится к нежеланию Вяльбе ехать на ОИ в нейтральном статусе

Двукратный чемпион мира среди юниоров, 21-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о позиции главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе касательно участия россиян в Олимпиаде-2026. Ранее Вяльбе заявляла, что категорически против поездки на Игры в нейтральном статусе.

«В этих условиях мы ездили на последние две Олимпиады. Это бы не стало таким категоричным моментом. Вопросы остаются к тому, какие ещё критерии будут и смогу ли я туда отобраться.

Она (Вяльбе. – Прим. «Чемпионата») высказывает мнение по допуску всей команды. Я понимаю её позицию, но не полностью её разделяю. Никто нас не склоняет к принятию определённого решения. Этот вопрос даже никогда не поднимался. У нас пока нет допуска, чтобы обсуждать его. Поэтому говорить об этом преждевременно», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».