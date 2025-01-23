Александр Большунов показал, как стоит в планке вместе с дочкой Евой

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое фото со своей дочкой Евой. На нём они вместе стоят в планке.

«Вместе весело шагать», — подписал снимок Большунов, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Александра Большунова

Александр и его жена Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а родителями стали впервые в августе 2022 года.

В сезоне-2024/2025 Большунов пока не смог стать победителем ни в одной гонке Кубка России. В воскресенье, 19 января, находясь в лидирующей группе, он упал за километр до финиша в 20-километровом скиатлоне на этапе в Казани. В итоговом протоколе он занял 23-е место.

Всего в активе Большунова пять личных медалей с Олимпиад и четыре – с эстафетных гонок.