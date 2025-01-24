Кубок мира по лыжным гонкам, 7-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть

Сегодня, 24 января, в Энгадине (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится смешанная эстафета 4x7,5 км. Старт гонки запланирован на 18:00 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало трансляции — в 17:55 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 7-й этап. Смешанная эстафета 4x7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия-1 (Пол Голберг, Нора Саннес, Ивер Андерсен, Кристин Фоснес).

2. Швеция-1 (Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер, Моа Илар).

3. Финляндия (Ийво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Реми Линдхолм, Вилма Рууту).

4. Германия (Лукас Бёгль, Катерине Заюрбрай, Ян Штёльбен, Анна-Мария Дитце).

8. Австрия (Мика Фермойлен, Тереза Штадлобер, Беньямин Мозер, Катарина Брудерман).

15. Швеция-2 (Калле Хальфварссон, Моа Лундгрен, Густаф Берглунд, Майя Дальквист).

17. Норвегия-2 (Мартин Мёрк, Каролине Симпсон-Ларсен, Андреас Рее, Анне Кьерсти Кальво).