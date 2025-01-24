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Кубок мира по лыжным гонкам, 7-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 7-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть
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Сегодня, 24 января, в Энгадине (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится смешанная эстафета 4x7,5 км. Старт гонки запланирован на 18:00 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало трансляции — в 17:55 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Engadin, Engadin, Switzerland
Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
24 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 7-й этап. Смешанная эстафета 4x7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия-1 (Пол Голберг, Нора Саннес, Ивер Андерсен, Кристин Фоснес).
2. Швеция-1 (Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер, Моа Илар).
3. Финляндия (Ийво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Реми Линдхолм, Вилма Рууту).
4. Германия (Лукас Бёгль, Катерине Заюрбрай, Ян Штёльбен, Анна-Мария Дитце).
8. Австрия (Мика Фермойлен, Тереза Штадлобер, Беньямин Мозер, Катарина Брудерман).
15. Швеция-2 (Калле Хальфварссон, Моа Лундгрен, Густаф Берглунд, Майя Дальквист).
17. Норвегия-2 (Мартин Мёрк, Каролине Симпсон-Ларсен, Андреас Рее, Анне Кьерсти Кальво).

Календарь КМ по лыжным гонкам
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