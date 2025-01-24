Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 6-й этап: расписание соревнований, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 6-й этап: расписание соревнований, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

С 25 по 26 января в Ижевске состоится шестой этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

25 января
9:30 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
10:00 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
11:30 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап
12:00 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап

26 января
10:00 мск. Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль
12:30 мск. Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 км, классический стиль

Прямые трансляции гонок будет транслировать телеканал «Матч ТВ».

Общий зачёт КР по лыжным гонкам
Календарь КР по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android