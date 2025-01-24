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Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 6-й этап: расписание соревнований, где смотреть

С 25 по 26 января в Ижевске состоится шестой этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

25 января

9:30 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

10:00 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

11:30 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап

12:00 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап

26 января

10:00 мск. Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 км, классический стиль

12:30 мск. Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 км, классический стиль

Прямые трансляции гонок будет транслировать телеканал «Матч ТВ».