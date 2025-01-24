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Устюгов и Пантрина победили в смешанном командном спринте на чемпионате войск нацгвардии

Устюгов и Пантрина победили в смешанном командном спринте на чемпионате войск нацгвардии
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Лыжники Елизавета Пантрина и Сергей Устюгов, выступающие за Уральский округ, стали победителями смешанного командного спринта свободным стилем на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Сыктывкаре. В финальном забеге они преодолела дистанцию за 25.11,1.

Второе место заняли Мария Истомина и Максим Зубцов (Центральный округ), отставшие от лидеров на 0,2. Тройку сильнейших замкнули представители Приволжского округа Ирина Ибрагимова и Егор Митрошин (+10,3).

Лыжные гонки.Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Сыктывкар. Смешанный командный спринт:

  1. Елизавета Пантрина/Сергей Устюгов (Уральский округ) - 25.11,1.
  2. Мария Истомина/Максим Зубцов (Центральный округ) — отставание 0,2.
  3. Ирина Ибрагимова/Егор Митрошин (Приволжский округ) +10,3.
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