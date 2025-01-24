Фалеева: хочется поехать на Олимпиаду — это реализация своего потенциала

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о шансах поехать на Олимпиаду в Милан.

– Внутри себя, скорее, верите, что получится добраться до Милана, или трудно пока сказать?

– Не думаю об этом каждый вечер, когда ложусь спать. Конечно, мне хочется поехать на Олимпиаду, для меня это реализация своего потенциала. Каждый человек хочет реализоваться в своём деле. Но это всё не от меня зависит. Я делаю свою работу.

– Даже малейший шанс на участие в Олимпийских играх мотивирует? Придаёт дополнительных сил?

– Конечно. То, что есть какие-то подвижки в эту сторону, это мотивирует. Но я не могу сказать, что надолго теряла мотивацию работать. Не было такого момента, когда я опустила руки. Если бы задумывалась на этот счёт, то не продолжала бы заниматься лыжами, а искала себя в чём-то другом. Глупо без мотивации заниматься вообще чем-либо, — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.