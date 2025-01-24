Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фалеева: хочется поехать на Олимпиаду — это реализация своего потенциала

Фалеева: хочется поехать на Олимпиаду — это реализация своего потенциала
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о шансах поехать на Олимпиаду в Милан.

– Внутри себя, скорее, верите, что получится добраться до Милана, или трудно пока сказать?
– Не думаю об этом каждый вечер, когда ложусь спать. Конечно, мне хочется поехать на Олимпиаду, для меня это реализация своего потенциала. Каждый человек хочет реализоваться в своём деле. Но это всё не от меня зависит. Я делаю свою работу.

– Даже малейший шанс на участие в Олимпийских играх мотивирует? Придаёт дополнительных сил?
– Конечно. То, что есть какие-то подвижки в эту сторону, это мотивирует. Но я не могу сказать, что надолго теряла мотивацию работать. Не было такого момента, когда я опустила руки. Если бы задумывалась на этот счёт, то не продолжала бы заниматься лыжами, а искала себя в чём-то другом. Глупо без мотивации заниматься вообще чем-либо, — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
14-летний фигурист и надежда в лыжах. Кто из россиян может удивить на ОИ-2030
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android