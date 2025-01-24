Фалеева — об участии россиян в Олимпиаде: появилась надежда на чудо

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала слова президента международной федерации лыжных видов спорта Йохана Элиаша.

– Президент международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш высказался касательно необходимости допуска россиян на международные старты. Вас воодушевляет эта новость?

– Это пока только слова. С одной стороны, мы, безусловно, все ждём каких-то подвижек, какой-то информации. Но сказать, что такие планы можно принять за действительность, наверное, нет. Мы ждём все официальной информации, реальных шагов в эту сторону. Верим, так можно сказать, надеемся, что что-то изменится. Большая надежда на чудо появилась. Прошла летняя Олимпиада, на ней были россияне, теперь мы ждём, что с нами будет. Надеемся на лучшее, — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.