Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фалеева — об участии россиян в Олимпиаде: появилась надежда на чудо

Фалеева — об участии россиян в Олимпиаде: появилась надежда на чудо
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала слова президента международной федерации лыжных видов спорта Йохана Элиаша.

– Президент международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш высказался касательно необходимости допуска россиян на международные старты. Вас воодушевляет эта новость?
– Это пока только слова. С одной стороны, мы, безусловно, все ждём каких-то подвижек, какой-то информации. Но сказать, что такие планы можно принять за действительность, наверное, нет. Мы ждём все официальной информации, реальных шагов в эту сторону. Верим, так можно сказать, надеемся, что что-то изменится. Большая надежда на чудо появилась. Прошла летняя Олимпиада, на ней были россияне, теперь мы ждём, что с нами будет. Надеемся на лучшее, — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фалеева: хочется поехать на Олимпиаду — это реализация своего потенциала
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android