Фалеева — о Терентьевой: для меня возвращение Наташи — большой плюс

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о соперничестве с олимпийской чемпионкой Натальей Терентьевой в спринтерских гонках.

«Безусловно, конкуренция растёт с возвращением Наташи. Но для меня это большой плюс, а не минус. Есть желание расти, поэтому никаких проблем для себя от усилившейся конкуренции не вижу.

Конкуренция только движет вперёд и мотивирует работать ещё больше. Волнение вызывают старты, к ним относишься более трепетно, нежели в отсутствии серьёзных конкурентов, когда ты уверен, что объективно сильнее соперников. А теперь каждый старт – это новая история. Но бегать без конкуренции на самом деле бессмысленно и глупо.

Если говорить о возвращении на Кубок мира, чтобы быть готовы к соперничеству на мировой арене, мы должны внутри страны создавать хорошую конкуренцию. Мы из года в год растём, и это положительно отражается на всех нас», — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.