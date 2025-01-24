Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фалеева — о Терентьевой: для меня возвращение Наташи — большой плюс

Фалеева — о Терентьевой: для меня возвращение Наташи — большой плюс
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о соперничестве с олимпийской чемпионкой Натальей Терентьевой в спринтерских гонках.

«Безусловно, конкуренция растёт с возвращением Наташи. Но для меня это большой плюс, а не минус. Есть желание расти, поэтому никаких проблем для себя от усилившейся конкуренции не вижу.

Конкуренция только движет вперёд и мотивирует работать ещё больше. Волнение вызывают старты, к ним относишься более трепетно, нежели в отсутствии серьёзных конкурентов, когда ты уверен, что объективно сильнее соперников. А теперь каждый старт – это новая история. Но бегать без конкуренции на самом деле бессмысленно и глупо.

Если говорить о возвращении на Кубок мира, чтобы быть готовы к соперничеству на мировой арене, мы должны внутри страны создавать хорошую конкуренцию. Мы из года в год растём, и это положительно отражается на всех нас», — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фалеева: хочется поехать на Олимпиаду — это реализация своего потенциала
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android