Фалеева — о раздельных стартах: полностью отказываться нельзя — это классика

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем, российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о привлекательности лыжных дисциплин для зрителей.

«Полностью отказываться от гонок с раздельным стартом нельзя, всё-таки это наша классика, олимпийская дисциплина. Это гонки, которые мы должны бегать, должны практиковать. Но, разумеется, спринт куда смотрибельнее, там всё динамично. Это не марафон на 50 км, когда люди уехали в лес, через 10 км вернулись, проехали по стадиону, на всех посмотрели — и снова уехали в лес. И то, это масс-старт, всё равно для зрителя более понятное и интересное мероприятие, чем разделка.

Бегать по какому-то маленькому кругу в 2 км — для спортсмена глупо. Для зрителя разделка скучная, тут я соглашусь. А как лыжница я их, безусловно, смотрю, и Кубок мира, и наши гонки, которые не бегу, юниорские старты просматриваю. И не просто смотрю, изучаю по отсечкам. Но у меня профессиональный интерес, это моя работа. А вот люди, которые просто смотрят с точки зрения болельщика, — им уже не очень интересно, я понимаю», — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.