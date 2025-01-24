Фалеева — о переходе в Татарстан: у нас своя работа и мы хотим получать достойную оплату

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем, российская лыжница Анастасия Фалеева рассказала о причинах перехода в сборную Республики Татарстан.

«Лучшие условия для содержания спортсменов. Мы — профессиональные спортсмены, которые выполняют свою работу, бегая на лыжах. Как бы для кого-то это, возможно, смешно ни звучало, мы не трудимся на заводе, но у нас своя работа, и мы все хотим получать за неё достойную оплату. И Татарстан не только в плане финансовой поддержки, а в целом, что касается врачей, специалистов, сервиса, бригад, тренеров, всего-всего на свете — лучший регион.

Я сама была не в каждом, везде есть какие-то свои недостатки. Бегаю первый сезон, чуть больше полугода тут, но нет нареканий вообще в плане чего-либо. Все необходимые запросы, которые я просила, всё супербыстро исполнялось. Всегда помогают, Ильшат Шаехович (Фардиев, президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан, вице-президент Федерации лыжных гонок России. — Прим. «Чемпионата») — лучший начальник, к нему можно обратиться по любому вопросу. Он не просто приезжает отдохнуть и посмотреть лыжи, а поддерживает в любую погоду. Это вызывает большое уважение — начальник, который бежит дистанцию вместе с тобой практически», — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.