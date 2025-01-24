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Фалеева: спринт интереснее смотреть, чем бегать. Тяжёлая дисциплина

Фалеева: спринт интереснее смотреть, чем бегать. Тяжёлая дисциплина
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Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем, российская лыжница Анастасия Фалеева сравнила спринтерские и дистанционные гонки.

«Спринт на самом деле интереснее смотреть, чем его бегать. Это очень тяжёлая дисциплина, если честно, я не очень и люблю бегать спринт. Он невероятно долгий, ты на постоянном стрессе, адреналине. С одной стороны, классно, когда после финала ты всё из себя выплеснул и чувствуешь себя первые пару часов хорошо, а потом эйфория спадает — и чувствуешь себя разбитым.

Дистанционные гонки по-другому ощущаются. Пришёл, размялся, пробежал — на этом всё. Ограничено по времени. А спринт длится долго, всё время в работе. Это только кажется, что надо пробежать условные 1,5 км, усилий немного. Нет, это долгая подготовка, долгая работа. Чтобы выдать быстрые 3 минуты, надо очень долго готовиться», — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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