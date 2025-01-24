Фалеева — о танцах Ардашева: команда удивилась — настолько это было круто и неожиданно

Чемпионка Всероссийской спартакиады в спринте классическим стилем, российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала танцевальное празднование от лидера Кубка России Сергея Ардашева на этапе Кубка России в Казани.

— К вопросу об элементах шоу в гонках. Креатив от Савелия Коростелёва и Сергея Ардашева может добавить интерес у зрителей к соревнованиям?

— Ребята молодцы, я очень рада, что у них так складывается сезон. Достаточно раскрепощённые ребята, особенно Савелий — он открытый и медийный, у него всё здорово получается. И Серёга классно себя в этом всём нашёл. От танцев на награждении в Казани вся команда удивилась, настолько круто и неожиданно это было. Класс! Не постеснялся, заслужил, провёл отличную гонку. Савелий, как по мне, вообще герой масс-старта, после двух падений и сломанной палки… Счастливчик среди неудачников. Он постоянно в какие-то моменты такие попадает, но настолько сильный духом человек, что никогда не бросает работать, не расстраивается. Отыграл большое количество времени — это вызывает уважение. У него есть характер.

— Вы с Натальей Терентьевой не хотите развернуть своё соперничество в креативную сторону?

– Станцевать нам? Пока не планировали ничего такого, не задумывались. Савелий с Сергеем тоже изначально ничего не планировали. А в Казани почувствовали момент, Серёга попросил включить тектоник. У нас была локальная шутка в команде, что Сергей танцует только тектоник, других танцев не знает. Поэтому для нас было большим удивлением увидеть его на сцене таким, — сказала Фалеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.