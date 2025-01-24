Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Энгадине, Норвегия — вторая

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету 4x5 в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энганине (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 54.45,3. В состав команды вошли: Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер и Моа Илар.

Вторыми стали представители Норвегии, отстав от лидера на 19,5. Тройку сильнейших замкнули швейцарские лыжники (33,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Энганин (Швейцария). Смешанная эстафета:

Швеция (Йенс Бурман, Эмма Рмбом, Эдвин Ангер, Моа Илар) — 54.45,3 Норвегия (Пол Голберг, Нора Саннесс, Ивер Тильдхейм Андерсен, Кристин Эустгулен Фоснес) — отставание +19,5 Швейцария (Йонас Бауман, Аня Вебер, Джейсон Рюэш, Надине Фендрих) +33,0 Норвегия (Мартин Киркеберг Мёрк, Юханне Хёуге Харвикен, Андреас Рее, Анне Кьерсти Кальво) +33,5 Финляндия (Ийво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Реми Линдхолм, Вильма Рюйттю) +38,8