Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Энгадине, Норвегия — вторая

Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Энгадине, Норвегия — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету 4x5 в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энганине (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 54.45,3. В состав команды вошли: Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер и Моа Илар.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Энгадин, Швейцария
Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
24 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Швейцария

Вторыми стали представители Норвегии, отстав от лидера на 19,5. Тройку сильнейших замкнули швейцарские лыжники (33,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Энганин (Швейцария). Смешанная эстафета:

  1. Швеция (Йенс Бурман, Эмма Рмбом, Эдвин Ангер, Моа Илар) — 54.45,3
  2. Норвегия (Пол Голберг, Нора Саннесс, Ивер Тильдхейм Андерсен, Кристин Эустгулен Фоснес) — отставание +19,5
  3. Швейцария (Йонас Бауман, Аня Вебер, Джейсон Рюэш, Надине Фендрих) +33,0
  4. Норвегия (Мартин Киркеберг Мёрк, Юханне Хёуге Харвикен, Андреас Рее, Анне Кьерсти Кальво) +33,5
  5. Финляндия (Ийво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Реми Линдхолм, Вильма Рюйттю) +38,8
Материалы по теме
«Появилась надежда на чудо». Звезда российских лыж – об Олимпиаде, деньгах и соперницах
Эксклюзив
«Появилась надежда на чудо». Звезда российских лыж – об Олимпиаде, деньгах и соперницах
Материалы по теме
Фото
Объекты Российско-китайских молодёжных зимних игр
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android