Микаэла Шиффрин планирует выступить в слаломе на этапе Кубка мира в Куршевеле

Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин планирует вернуться на Кубок мира по горнолыжному спорту для участия в своей первой гонке после травмы. Спортсменка планирует выступить в слаломе, который пройдёт 30 января в Куршевеле.

«Было немного неясно, смогу ли я вообще вернуться в этом сезоне, но получилось выйти на снег, немного потренироваться на прошлой неделе или около того, и на самом деле я собираюсь отправиться в Европу в ближайшие пару дней.

Думаю, нам придётся иметь дело с остатками этой травмы в течение всего оставшегося сезона, но это не больно. Мои мышцы снова заработали. Смогла восстановить силы. Так что я в очень хорошем физическом состоянии. Нагрузка от катания на лыжах настолько велика, что приходится как бы работать над собой», — приводит слова Шиффрин NBC Sports.

Напомним, в конце ноября Шиффрин столкнулась с препятствием во время прохождения дистанции в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне (США). Позже спортсменка сообщила, что перенесла операцию.