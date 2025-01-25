Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России по лыжным гонкам, пятый этап: во сколько мужской спринт, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, пятый этап: во сколько мужской спринт, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 25 января, в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025 в Ижевске состоится мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 10:00 мск. Финал начнётся не ранее 13:08 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Мужчины. Частичный старт-лист:

2. Александр Большунов

5. Константин Тиунов

6. Андрей Феллер

7. Александр Терентьев

8. Дмитрий Жуль…

10. Илья Семиков…

12. Сергей Ардашев…

14. Савелий Коростелёв…

17. Артём Мальцев…

19. Ермил Вокуев…

23. Денис Филимонов…

29. Иван Якимушкин

30. Иван Безматерных…

32. Александр Ившин

Материалы по теме
«Появилась надежда на чудо». Звезда российских лыж – об Олимпиаде, деньгах и соперницах
Эксклюзив
«Появилась надежда на чудо». Звезда российских лыж – об Олимпиаде, деньгах и соперницах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android