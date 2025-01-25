Кубок России по лыжным гонкам, пятый этап: во сколько мужской спринт, где смотреть

Сегодня, 25 января, в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025 в Ижевске состоится мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 10:00 мск. Финал начнётся не ранее 13:08 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Мужчины. Частичный старт-лист:

2. Александр Большунов…

5. Константин Тиунов

6. Андрей Феллер

7. Александр Терентьев

8. Дмитрий Жуль…

10. Илья Семиков…

12. Сергей Ардашев…

14. Савелий Коростелёв…

17. Артём Мальцев…

19. Ермил Вокуев…

23. Денис Филимонов…

29. Иван Якимушкин

30. Иван Безматерных…

32. Александр Ившин