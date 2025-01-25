Кубок мира по лыжным гонкам, 7-й этап: во сколько начало женского спринта, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Энгадине (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женский спринт. Старт квалификации запланирован на 12:45 мск. Финальные забеги начнутся в 15:15 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 15:10 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 7-й этап. Женщины. Спринт, квалификация. Стартовый лист (частично):

4. Лотта Уднес Венг (Норвегия).

6. Виктория Карль (Германия).

8. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

9. Кристин Фоснес (Норвегия).

10. Надине Фендрих (Швейцария).

14. Йонна Сундлинг (Швеция).

16. Джессика Диггинс (США).

22. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

27. Кертту Нисканен (Финляндия).

28. Эмма Рибом (Швеция).

29. Кристине Шистад (Норвегия).

30. Майя Дальквист (Швеция).

35. Хелене Фоссесхолм (Норвегия).