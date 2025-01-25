Кубок мира по лыжным гонкам, 7-й этап: во сколько начало женского спринта, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Энгадине (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужской спринт. Старт квалификации запланирован на 13:20 мск. Финальные забеги начнутся в 15:45 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 15:10 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 7-й этап. Женщины. Спринт, квалификация. Стартовый лист (частично):

6. Люка Шанава (Франция).

8. Ришар Жув (Франция).

9. Александер Хольмбое (Норвегия).

10. Эвен Нортуг (Норвегия).

11. Оскар Свенссон (Швеция).

14. Яник Рибли (Швейцария).

16. Эдвин Ангер (Швеция).

18. Валерио Гронд (Швейцария).

21. Жуль Шаппа (Франция).

23. Рено Же (Франция).

25. Юхан Хегстрём (Швеция).

26. Йоханнес Клебо (Норвегия).

28. Федерико Пеллегрино (Италия).

29. Ховард Тёугбёль (Норвегия).

30. Бен Огден (США).

32. Ансгар Эвенсен (Норвегия).