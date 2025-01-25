Сорина выиграла квалификацию спринта на 6-м этапе Кубка России, Терентьева стала пятой

Лыжница Татьяна Сорина, представляющая Тюменскую область, показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 6-м этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Спортсменка преодолела дистанцию за 4.33,14. Второе место заняла представительница той же области Анна Хоботова с отставанием в 4,34 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+5,65). Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева заняла пятое место (+6,62).

Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Ижевск. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация:

1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 4.33,14.

2. Анна Хоботова (Тюменская область) — отставание 4,34.

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +5,65.

4. Елизавета Маслакова (Москва) +6,59.

5. Наталья Терентьева (Республика Татарстан) +6,62.

6. Милена Габушева (Республика Коми) +7,42.

7. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +7,86.

8. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +8,22.

9. Елизавета Шалабода (Москва — Приморский край) +8,53.

10. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +9,14.

11. Лилия Васильева (Удмуртская Республика) +9,25.

12. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +9,97.

13. Алёна Баранова (Москва — Томская область) +11,04.

14. Дарья Белослудцева (Удмуртская Республика) +11,63.

15. Полина Ващенко (Омская область — Красноярский край) +11,71.

16. Александра Кононова (Москва — Приморский край) +11,80.

17. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) +12,19.

18. Карина Гончарова (Тюменская область) +13,94.

19. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +14,68.

20. Алёна Перевозчикова (Брянская область) +15,73.