Сорина выиграла квалификацию спринта на 6-м этапе Кубка России, Терентьева стала пятой

Лыжница Татьяна Сорина, представляющая Тюменскую область, показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 6-м этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Спортсменка преодолела дистанцию за 4.33,14. Второе место заняла представительница той же области Анна Хоботова с отставанием в 4,34 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова (+5,65). Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева заняла пятое место (+6,62).
Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Ижевск. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация:
1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 4.33,14.
2. Анна Хоботова (Тюменская область) — отставание 4,34.
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +5,65.
4. Елизавета Маслакова (Москва) +6,59.
5. Наталья Терентьева (Республика Татарстан) +6,62.
6. Милена Габушева (Республика Коми) +7,42.
7. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +7,86.
8. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +8,22.
9. Елизавета Шалабода (Москва — Приморский край) +8,53.
10. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +9,14.
11. Лилия Васильева (Удмуртская Республика) +9,25.
12. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +9,97.
13. Алёна Баранова (Москва — Томская область) +11,04.
14. Дарья Белослудцева (Удмуртская Республика) +11,63.
15. Полина Ващенко (Омская область — Красноярский край) +11,71.
16. Александра Кононова (Москва — Приморский край) +11,80.
17. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) +12,19.
18. Карина Гончарова (Тюменская область) +13,94.
19. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +14,68.
20. Алёна Перевозчикова (Брянская область) +15,73.