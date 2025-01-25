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Коростелёв показал лучший результат в прологе на 6-м этапе КР. Большунов стал восьмым

Коростелёв показал лучший результат в прологе на 6-м этапе КР. Большунов стал восьмым
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, 21-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на шестом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Спортсмен преодолел дистанцию за 3.52,48. Второе место занял представитель Тюменской области Александр Терентьев с отставанием в 1,62. Тройку лучших замкнул Артём Мальцев (+1,88).

Отметим, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в прологе занял восьмое место (+3,99).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Ижевск. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация:

1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 3.52,48.

2. Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) — отставание 1,62.

3. Артём Мальцев (Тюменская область) +1,88.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,04.

5. Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский край) +2,74.

6. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +3,49.

7. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +3,83.

8. Александр Большунов (Республика Татарстан) +3,99.

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