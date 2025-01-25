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Наталья Терентьева победила в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, Фалеева — третья

Лыжница Наталья Терентьева, представляющая республику Татарстан, стала победительницей спринта свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,9 км за 4.31,4.

Второе место заняла представительница Москвы Алёна Баранова с отставанием в 0,5 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева (+0,6).

Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финал: