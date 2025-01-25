Наталья Терентьева победила в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, Фалеева — третья
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Лыжница Наталья Терентьева, представляющая республику Татарстан, стала победительницей спринта свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,9 км за 4.31,4.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2025, суббота. 13:24 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
4:31.47
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+0.42
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+0.55
Второе место заняла представительница Москвы Алёна Баранова с отставанием в 0,5 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева (+0,6).
Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финал:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) - 4.31,4
- Алёна Баранова (Москва) — отставание 0,5
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) + 0,6
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) + 0,7
- Татьяна Сорина (Тюменская область) + 0,8
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) + 25,35.
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