Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв неожиданно не смог пробиться в полуфинал спринта на этапе КР в Ижевске

Савелий Коростелёв неожиданно не смог пробиться в полуфинал спринта на этапе КР в Ижевске
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров 21-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, неожиданно не смог пробиться в полуфинал спринта в свободном стиле в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в Ижевске.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 1
25 января 2025, суббота. 12:10 МСК
Окончено

В своём четвертьфинальном забеге Коростелёв стал третьим, проиграв Денису Филимонову и Ивану Якимушкину. Время, продемонстрированное Савелием (4.00,04), не позволит ему выйти в полуфинал в качестве лаки-лузера.

Нельзя не отметить, что именно Коростелёв показал лучшее время в квалификации спринта в Ижевске.

На четвертьфинальной стадии также остановился текущий лидер Кубка России Сергей Ардашев, который в своём забеге стал четвёртым. При этом важно помнить, что Ардашев, в отличие от Коростелёва, всё же больше предрасположен к дистанционным гонкам.

Материалы по теме
Коростелёв показал лучший результат в прологе на 6-м этапе КР. Большунов стал восьмым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android