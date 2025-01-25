Савелий Коростелёв неожиданно не смог пробиться в полуфинал спринта на этапе КР в Ижевске

Двукратный чемпион мира среди юниоров 21-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, неожиданно не смог пробиться в полуфинал спринта в свободном стиле в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в Ижевске.

В своём четвертьфинальном забеге Коростелёв стал третьим, проиграв Денису Филимонову и Ивану Якимушкину. Время, продемонстрированное Савелием (4.00,04), не позволит ему выйти в полуфинал в качестве лаки-лузера.

Нельзя не отметить, что именно Коростелёв показал лучшее время в квалификации спринта в Ижевске.

На четвертьфинальной стадии также остановился текущий лидер Кубка России Сергей Ардашев, который в своём забеге стал четвёртым. При этом важно помнить, что Ардашев, в отличие от Коростелёва, всё же больше предрасположен к дистанционным гонкам.