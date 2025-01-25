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Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта на 7-м этапе Кубка мира

Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта на 7-м этапе Кубка мира
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Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 7-м этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). Спортсменка преодолела дистанцию за 2.48,0. Второе место заняла представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу с отставанием в 4,3 секунды. Тройку призёров замкнула норвежка Юханне Хёуге Харвикен (+7,1).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Энгадин, Швейцария
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Квалификация
25 января 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено

Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Женщины. Спринт 1,6 км. Свободный стиль. Квалификация:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.48,0.

2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 4,3.

3. Юханне Хёуге Харвикен (Норвегия) +7,1.

4. Алина Майер (Швейцария) +7,5.

5. Моа Ханссон (Швеция) +7,6.

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +8,1.

Календарь КМ по лыжным гонкам
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