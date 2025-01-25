Большунов выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Ижевске, Терентьев стал 2-м
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем финала спринта в свободном стиле в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 4.03,36. Вторым финишную черту пересёк двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Тройку призёров замкнул Денис Филимонов.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2025, суббота. 13:34 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
4:03.36
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.18
3
Денис Филимонов
Республика Татарстан
+0.60
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025, шестой этап, Ижевск. Мужчины. Спринт. Свободный стиль:
- Александр Большунов — 4.03,36.
- Александр Терентьев — отставание 0,18.
- Денис Филимонов +0,60.
- Сергей Волков +0,69.
- Иван Якимушкин +4,63.
- Андрей Зародов +4,82.
Отметим, что победитель квалификации данного спринта 21-летний Савелий Коростелёв не смог преодолеть стадию четвертьфиналов.
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