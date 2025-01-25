Большунов выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Ижевске, Терентьев стал 2-м

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем финала спринта в свободном стиле в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 4.03,36. Вторым финишную черту пересёк двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Тройку призёров замкнул Денис Филимонов.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025, шестой этап, Ижевск. Мужчины. Спринт. Свободный стиль:

Александр Большунов — 4.03,36. Александр Терентьев — отставание 0,18. Денис Филимонов +0,60. Сергей Волков +0,69. Иван Якимушкин +4,63. Андрей Зародов +4,82.

Отметим, что победитель квалификации данного спринта 21-летний Савелий Коростелёв не смог преодолеть стадию четвертьфиналов.