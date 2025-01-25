Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов одержал первую в сезоне победу на Кубке России

Большунов одержал первую в сезоне победу на Кубке России
Комментарии

Сегодня, 25 января, трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в Ижевске. Это его первая победа на этапах Кубка России в этом сезоне.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2025, суббота. 13:34 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
4:03.36
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.18
3
Денис Филимонов
Республика Татарстан
+0.60

Второе место на этап в Ижевске занял двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Тройку призёров замкнул Денис Филимонов.

В этом сезоне Большунов дважды становился серебряным призёром и один раз занял третье место на этапах Кубка России.

В общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Большунов занимает пятое место. В его активе 483 очка. Лидером рейтинга является Сергей Ардашев (680 очков).

Материалы по теме
Большунов одержал первую победу в сезоне! Чемпион выиграл тяжелейший спринт
Большунов одержал первую победу в сезоне! Чемпион выиграл тяжелейший спринт
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android