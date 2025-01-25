Большунов одержал первую в сезоне победу на Кубке России

Сегодня, 25 января, трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в Ижевске. Это его первая победа на этапах Кубка России в этом сезоне.

Второе место на этап в Ижевске занял двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Тройку призёров замкнул Денис Филимонов.

В этом сезоне Большунов дважды становился серебряным призёром и один раз занял третье место на этапах Кубка России.

В общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Большунов занимает пятое место. В его активе 483 очка. Лидером рейтинга является Сергей Ардашев (680 очков).