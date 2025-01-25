Йоханнес Клебо стал победителем квалификации конькового спринта на 7-м этапе Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта в свободном стиле на седьмом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). Он преодолел дистанцию в 1,6 км за 2.31,9. Второй результат показал швейцарец Яник Рибли. Тройку лучших замкнул 22-летний швед Эдвин Ангер.
Лыжные гонки. Кубок мира, 7-й этап, Энгадин. Спринт, свободный стиль. Квалификация, 1,6 км. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.31,9.
- Яник Рибли (Швейцария) — отставание 0,9.
- Эдвин Ангер (Швеция) +1,5.
- Люка Шанава (Франция) +1,7.
- Валерио Гронд (Швейцария) +1,8.
- Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +1,9.
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