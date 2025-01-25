Йонна Сундлинг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Швейцарии

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг победила в спринте свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,6 км за 2.49,0.

Второе место заняла норвежка Кристине Шистад с отставанием в 1,1 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна лыжница из Швеции Майя Дальквист (+2,7).

Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Женщины. Спринт 1,6 км. Финал: