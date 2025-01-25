Йонна Сундлинг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Швейцарии
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Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг победила в спринте свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). В финальном забеге спортсменка преодолела дистанцию 1,6 км за 2.49,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Энгадин, Швейцария
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
25 января 2025, суббота. 16:41 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:49.0
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+1.0
3
Майя Дальквист
Швеция
+2.7
Второе место заняла норвежка Кристине Шистад с отставанием в 1,1 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна лыжница из Швеции Майя Дальквист (+2,7).
Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Женщины. Спринт 1,6 км. Финал:
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.49,0.
- Кристине Шистад (Норвегия) — отставание 1,1.
- Майя Дальквист (Швеция) +2,7.
- Соня Шмидт (канада) +3,5
- Лотта Уднес Венг (Норвегия) +14,9
- Джессика Диггинс (США) +58,5.
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