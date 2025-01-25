Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на 7-м этапе Кубка мира, швед Ангер стал 2-м

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). В финале он преодолел дистанцию в 1,5 км за 2.29,24. Серебро завоевал 22-летний швед Эдвин Ангер. Тройку призёров замкнул двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино.

Лыжные гонки. Кубок мира, 7-й этап, Энгадин. Спринт, свободный стиль. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.29,24.

2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,20.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,07.