Большунов прокомментировал победу в спринте на Кубке России в Ижевске

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025 в Ижевске. Это его первая победа на этапах Кубка России в этом сезоне.
«Сегодня удалось наконец-то выиграть. Первые движения на разминке были очень сложные и даже в прологе было сложно. Я думал, сегодня вообще ничего не получится, но благодаря такому количеству болельщиков… в Казани было много, но здесь ещё больше, трибуна была полная, а ещё весь подъём был полный. И вот эти ребята, которые сегодня болели и переживали за нас, поддерживали, это придаёт сил, придаёт эмоций. Даже не в очень хорошем состоянии я сегодня смог выдать хорошие секунды только благодаря такому большому количеству людей.
На самом деле, когда я приехал сюда, то так много молодых и не молодых лыжников, которые подходят: «Александр, мы приедем и будем за вас болеть и поддерживать». И я на самом деле уже видел ребят маленьких, которые обещали и приехали. Поэтому спасибо большое!» — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.
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