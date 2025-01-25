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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Йохауг — четвёртая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Йохауг — четвёртая
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Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1378 очков.

Вторую строчку занимает немецкая спортсменка Виктория Карль с результатом 1168 очков. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1142). Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг — четвёртая.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 1378 очков.
  2. Виктория Карль (Германия) — 1168.
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1142.
  4. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065.
  5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1030.
  6. Эбба Андерссон (Швеция) — 886.
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