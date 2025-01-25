Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо удерживает лидерство, Ангер стал вторым

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо удерживает лидерство, Ангер стал вторым
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы в спринте на этапе в Энгадине (Швейцария). Сейчас в его активе 1332 очка.

Шведский спортсмен Эдвин Ангер поднялся на вторую строчку с результатом 1024 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес, в активе которого 969 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1332 очка.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1024.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 969.
  4. Уго Лапалус (Франция) — 902.
  5. Симен Крюгер (Норвегия) — 897.
  6. Мика Фермойлен (Австрия) — 863.
Материалы по теме
Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на 7-м этапе Кубка мира, швед Ангер стал 2-м
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android