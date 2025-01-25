Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо удерживает лидерство, Ангер стал вторым
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы в спринте на этапе в Энгадине (Швейцария). Сейчас в его активе 1332 очка.
Шведский спортсмен Эдвин Ангер поднялся на вторую строчку с результатом 1024 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес, в активе которого 969 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1332 очка.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1024.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 969.
- Уго Лапалус (Франция) — 902.
- Симен Крюгер (Норвегия) — 897.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 863.
Материалы по теме
Комментарии