Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо удерживает лидерство, Ангер стал вторым

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы в спринте на этапе в Энгадине (Швейцария). Сейчас в его активе 1332 очка.

Шведский спортсмен Эдвин Ангер поднялся на вторую строчку с результатом 1024 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес, в активе которого 969 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: