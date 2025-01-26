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Кубок России по лыжным гонкам, 6-й этап, женщины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, 6-й этап, женщины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть
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Сегодня, 26 января, в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025 в Ижевске состоится женская гонка раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Старт разделки запланирован на 10:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
26 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. индивидуальная гонка 10 км. Стартовый лист (частично):

36. Милена Габушева (Республика Коми)
41. Алёна Баранова (Москва)
42. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)
44. Наталья Терентьева (Республика Татарстан)
50. Алиса Жамбалова (Тюменская область)
56. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)
58. Татьяна Сорина (Тюменская область)
60. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)
64. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)
66. Дарья Непряева (Республика Татарстан)
68. Арина Каличева (Москва)
70. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

Общий зачёт КР по лыжным гонкам
Календарь КР по лыжным гонкам
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