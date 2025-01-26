Кубок России по лыжным гонкам, 6-й этап, мужчины: во сколько гонка на 15 км, где смотреть

Сегодня, 26 января, в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025 в Ижевске состоится мужская гонка раздельным стартом на 15 км классическим стилем. Старт разделки запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км. Стартовый лист (частично):

41. Ермил Вокуев (Республика Коми)

42. Алексей Червоткин (Тюменская область)

56. Александр Ившин (Удмуртская Республика)

58. Евгений Семяшкин (Республика Коми)

60. Александр Большунов (Республика Татарстан)

62. Илья Семиков (Республика Коми)

64. Артём Мальцев (Тюменская область)

66. Иван Горбунов (Республика Татарстан)

68. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)

70. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)