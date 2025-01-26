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Кубок мира по лыжным гонкам, седьмой этап, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, седьмой этап, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 26 января, в Энгадине (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужской масс-старт на 20 км свободным стилем. Старт гонки запланирован на 14:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 14:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Энгадин, Швейцария
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, седьмой этап. Мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
2. Уго Лапалус (Франция)
3. Мика Фермойлен (Австрия)
4. Фридрих Мох (Германия)
5. Ийво Нисканен (Финляндия)
6. Андреас Рее (Норвегия)
8. Пол Голберг (Норвегия)
9. Эдвин Ангер (Швеция)
11. Ивер Андерсен (Норвегия)
13. Йенс Бурман (Швеция)
15. Федерико Пеллегрино (Италия)
18. Дидрик Тёнсет (Норвегия)
35. Калле Хальфварссон (Швеция).

Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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