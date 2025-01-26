Наталья Терентьева победила в разделке на этапе Кубка России, Сорина — на втором месте
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Лыжница Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан, стала победительницей индивидуальной гонки свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Дистанцию 10 км спортсменка преодолела за 28.54,1.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
26 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
28:54.1
2
Татьяна Сорина
Тюменская область
+4.1
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+15.8
Второе место заняла представительница Тюменской области Татьяна Сорина с отставанием от лидера в 4,1 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Москвы Арина Каличева (+15,8).
Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Женщины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 28.54,1
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — отставание 4,1
- Арина Каличева (Москва) +15,8
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +33,9
- Екатерина Шалабода (Москва) +37,3
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) +42,5
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