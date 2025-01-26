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Наталья Терентьева победила в разделке на этапе Кубка России, Сорина — на втором месте

Лыжница Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан, стала победительницей индивидуальной гонки свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Дистанцию 10 км спортсменка преодолела за 28.54,1.

Второе место заняла представительница Тюменской области Татьяна Сорина с отставанием от лидера в 4,1 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Москвы Арина Каличева (+15,8).

Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Женщины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль: