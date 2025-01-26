Кубок мира по лыжным гонкам, седьмой этап, женщины: во сколько масс-старт, где смотреть

Сегодня, 26 января, в Энгадине (Швейцария) в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женский масс-старт на 20 км свободным стилем. Старт гонки запланирован на 17:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 16:55 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, седьмой этап. Женщины. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США)

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)

3. Виктория Карль (Германия)

4. Тереза Штадлобер (Австрия)

5. Кертту Нисканен (Финляндия)

7. Кристин Фоснес (Норвегия)

10. Криста Пярмякоски (Финляндия)

14. Йонна Сундлинг (Швеция)

16. Лотта Уднес Венг (Норвегия)

17. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия)

18. Эмма Рибом (Швеция)

20. Хелене Фоссесхолм (Норвегия)

23. Майя Дальквист (Швеция)

33. Юханне Харвикен (Норвегия).