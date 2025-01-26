Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Савелий Коростелёв победил в разделке на КР в Ижевске, опередив Большунова на 12 секунд

Лыжник Савелий Коростелёв стал победителем индивидуальной гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию 15 км за 37.09,8.

Вторым финишную черту пересёк трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов, проигравший лидеру 12 секунд. Тройку призёров замкнул Ермил Вокуев.

Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, классический стиль:

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 37.09,8 Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 12,7 Ермил Вокуев (Республика Коми) + 21,9 Сергей Ардашев (Республика Татарстан) + 39,9 Евгений Семяшкин (Республика Коми) + 59,4 Илья Семиков (Республика Коми) + 1.11,6.