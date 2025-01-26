Савелий Коростелёв победил в разделке на КР в Ижевске, опередив Большунова на 12 секунд
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Лыжник Савелий Коростелёв стал победителем индивидуальной гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию 15 км за 37.09,8.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
26 января 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
37:09.8
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+12.7
3
Ермил Вокуев
Республика Коми
+21.9
Вторым финишную черту пересёк трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов, проигравший лидеру 12 секунд. Тройку призёров замкнул Ермил Вокуев.
Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, классический стиль:
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 37.09,8
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 12,7
- Ермил Вокуев (Республика Коми) + 21,9
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) + 39,9
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) + 59,4
- Илья Семиков (Республика Коми) + 1.11,6.
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