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Клебо выиграл масс-старт на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, в топ-6 — только норвежцы

Клебо выиграл масс-старт на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, в топ-6 — только норвежцы
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 км в свободном стиле в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). Вторым в гонке финишировал его соотечественник Ивер Тильдхейм Андерсен. Тройку лучших замкнул ещё один норвежец Дидрик Тёнсет.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Энгадин, Швейцария
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
53:02.8
2
Ивер Тильдхейм Андерсен
Норвегия
+1.3
3
Дидрик Тёнсет
Норвегия
+1.9

Лыжные гонки. Кубок мира, седьмой этап, Энгадин. Масс-старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 53.02,8.
2. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) — отставание 1,3.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +1,9
4. Пол Голберг (Норвегия) +8,1
5. Андреас Рее (Норвегия) +8,9
6. Мартин Киркеберг Мёрк (Норвегия) +8,9

Отметим, что топ-6 прошедшего масс-старта заняли только представители Норвегии.

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