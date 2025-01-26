Клебо выиграл масс-старт на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, в топ-6 — только норвежцы

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 км в свободном стиле в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). Вторым в гонке финишировал его соотечественник Ивер Тильдхейм Андерсен. Тройку лучших замкнул ещё один норвежец Дидрик Тёнсет.

Лыжные гонки. Кубок мира, седьмой этап, Энгадин. Масс-старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 53.02,8.

2. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) — отставание 1,3.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +1,9

4. Пол Голберг (Норвегия) +8,1

5. Андреас Рее (Норвегия) +8,9

6. Мартин Киркеберг Мёрк (Норвегия) +8,9

Отметим, что топ-6 прошедшего масс-старта заняли только представители Норвегии.