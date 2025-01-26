Клебо выиграл масс-старт на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, в топ-6 — только норвежцы

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 20 км в свободном стиле в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). Вторым в гонке финишировал его соотечественник Ивер Тильдхейм Андерсен. Тройку лучших замкнул ещё один норвежец Дидрик Тёнсет.
Лыжные гонки. Кубок мира, седьмой этап, Энгадин. Масс-старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 53.02,8.
2. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) — отставание 1,3.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +1,9
4. Пол Голберг (Норвегия) +8,1
5. Андреас Рее (Норвегия) +8,9
6. Мартин Киркеберг Мёрк (Норвегия) +8,9
Отметим, что топ-6 прошедшего масс-старта заняли только представители Норвегии.
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