Астрид Эйре Слинн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине, Саннес — вторая

Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн стала победительницей масс-старта в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). Она преодолела дистанцию 20 км за 57.12,7.

Второй стала её соотечественница Нора Саннес, отстав от лидера на 3,6. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Йонна Сундлинг (+20,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Энгадин (Швейцария). Масс-старт. Женщины: