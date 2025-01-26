Астрид Эйре Слинн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине, Саннес — вторая
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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн стала победительницей масс-старта в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Энгадине (Швейцария). Она преодолела дистанцию 20 км за 57.12,7.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Энгадин, Швейцария
Женщины. 20 км. Свободный стиль.
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
57:12.7
2
Nora Sanness
Норвегия
+3.6
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+20.2
Второй стала её соотечественница Нора Саннес, отстав от лидера на 3,6. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Йонна Сундлинг (+20,2).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Энгадин (Швейцария). Масс-старт. Женщины:
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 57.12,7.
- Нора Саннес (Норвегия) — отставание +3,6.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +20,2.
- Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +21,1.
- Джессика Диггинс (США) +21,2.
- Флора Дольси (Франция) +30,4.
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