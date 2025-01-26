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В текущем сезоне на КР Савелий Коростелёв выиграл все четыре разделки классическим стилем

В текущем сезоне на КР Савелий Коростелёв выиграл все четыре разделки классическим стилем
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Лыжник Савелий Коростелёв выиграл все четыре гонки с резальным стартом классическим стилем в текущем сезоне. Сегодня, 26 января, он стал лидером в гонке на шестом этапе в Ижевске. Он преодолел дистанцию 15 км за 37.09,8.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
26 января 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
37:09.8
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+12.7
3
Ермил Вокуев
Республика Коми
+21.9

Ранее Коростелёв стал победителем на первом и втором этапах на Вершине Тёи и на четвёртом этапе в Кирово-Чепецке.

Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, классический стиль:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 37.09,8.
  2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 12,7.
  3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +21,9.
  4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +39,9.
  5. Евгений Семяшкин (Республика Коми) +59,4.
  6. Илья Семиков (Республика Коми) +1.11,6.
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