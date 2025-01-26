В текущем сезоне на КР Савелий Коростелёв выиграл все четыре разделки классическим стилем

Лыжник Савелий Коростелёв выиграл все четыре гонки с резальным стартом классическим стилем в текущем сезоне. Сегодня, 26 января, он стал лидером в гонке на шестом этапе в Ижевске. Он преодолел дистанцию 15 км за 37.09,8.

Ранее Коростелёв стал победителем на первом и втором этапах на Вершине Тёи и на четвёртом этапе в Кирово-Чепецке.

Кубок России — 2024/2025. Шестой этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, классический стиль: