Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — четвёртый

Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, возглавляет общий зачёт Кубка России — 2024/2025 с результатом 721 очко.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв. После победы в индивидуальной гонке классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске, в его активе 667 очков. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов занимает четвёртое место (530).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 721 очко. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 667. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 622. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 530. Илья Семиков (Республика Коми) — 520. Артём Мальцев (Тюменская область) — 436. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 419. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 372. Дмитрий Жуль (Красноярский край) — 364. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 298.