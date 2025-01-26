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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — четвёртый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — четвёртый
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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, возглавляет общий зачёт Кубка России — 2024/2025 с результатом 721 очко.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв. После победы в индивидуальной гонке классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске, в его активе 667 очков. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов занимает четвёртое место (530).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 721 очко.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 667.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 622.
  4. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 530.
  5. Илья Семиков (Республика Коми) — 520.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) — 436.
  7. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 419.
  8. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 372.
  9. Дмитрий Жуль (Красноярский край) — 364.
  10. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 298.
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