Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — четвёртый
Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, возглавляет общий зачёт Кубка России — 2024/2025 с результатом 721 очко.
Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв. После победы в индивидуальной гонке классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске, в его активе 667 очков. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов занимает четвёртое место (530).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 721 очко.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 667.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 622.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 530.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 520.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 436.
- Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 419.
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 372.
- Дмитрий Жуль (Красноярский край) — 364.
- Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 298.
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