Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Непряева — вторая

Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 638 очков.
Вторую строчку занимает Дарья Непряева с результатом 603 очка. Третье место делят Татьяна Сорина и Елизавета Маслакова (517).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 638 очков.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 603.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 517.
3. Елизавета Маслакова (Москва) — 517.
5. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 508.
6. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 507.
7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 460.
8. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 422.
9. Екатерина Никитина (Москва — Мордовия) — 412.
10. Алёна Баранова (Москва — Томская область) — 391.