Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Непряева — вторая

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Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 638 очков.

Вторую строчку занимает Дарья Непряева с результатом 603 очка. Третье место делят Татьяна Сорина и Елизавета Маслакова (517).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 638 очков.

2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 603.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 517.

3. Елизавета Маслакова (Москва) — 517.

5. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 508.

6. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 507.

7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 460.

8. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 422.

9. Екатерина Никитина (Москва — Мордовия) — 412.

10. Алёна Баранова (Москва — Томская область) — 391.