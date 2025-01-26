Чешскую горнолыжницу ввели в искусственную кому после падения на Кубке мира

Чешская горнолыжница Тереза Нова введена в состояние искусственной комы после падения на тренировке на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Об этом сообщает пресс-служба Чешской федерации лыжного спорта в социальных сетях.

«Сейчас она находится в искусственной коме. В таком состоянии Тереза будет оставаться столько, сколько правильным посчитают врачи. Все наши мысли с Терезой», — говорится в сообщении организации.

Спортсменка получила тяжёлые травмы в пятницу во время падения на трассе для скоростного спуска. В субботу Нова перенесла операцию.

Тереза Нова принимала участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Она выступала в супергигантском слаломе, скоростном спуске и слаломе.