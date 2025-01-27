Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте свободным стилем на седьмом этапе в Энгадине (Швейцария) в его активе 1459 очков.

Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1058. Тройку сильнейших замыкает представитель Франции Уго Лапалус (976).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: