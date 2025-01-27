Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте свободным стилем на седьмом этапе в Энгадине (Швейцария) в его активе 1459 очков.
Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1058. Тройку сильнейших замыкает представитель Франции Уго Лапалус (976).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1459 очков.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1058.
- Уго Лапалус (Франция) — 976.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 969.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 931.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 897.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 889.
- Фридрих Мох (Германия) — 840.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 836.
- Бен Огден (США) — 825.
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