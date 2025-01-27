«Я один из восьми в мире, кто мог бы выиграть медаль». Иверсен о своём отсутствии на ЧМ-25

33-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что не попал в состав на чемпионат мира-2025.

«Непросто будет смотреть со стороны на гонку на 10 километров чемпионата мира, понимая, что я, пожалуй, один из восьми в мире, кто мог бы выиграть медаль.

На чемпионате Норвегии было заявлено, что в классической гонке будет отбор на чемпионат мира между мной и тремя другими лыжниками. В итоге я оказался выше их на финише, но, в конечном счёте, обещания руководства не были выполнены.

В любом случае, мне нужно справиться с этим и двигаться дальше», — приводит слова Иверсена VG Sport.

Напомним, чемпионат мира 2025 по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года.