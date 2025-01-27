Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я один из восьми в мире, кто мог бы выиграть медаль». Иверсен о своём отсутствии на ЧМ-25

«Я один из восьми в мире, кто мог бы выиграть медаль». Иверсен о своём отсутствии на ЧМ-25
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что не попал в состав на чемпионат мира-2025.

«Непросто будет смотреть со стороны на гонку на 10 километров чемпионата мира, понимая, что я, пожалуй, один из восьми в мире, кто мог бы выиграть медаль.

На чемпионате Норвегии было заявлено, что в классической гонке будет отбор на чемпионат мира между мной и тремя другими лыжниками. В итоге я оказался выше их на финише, но, в конечном счёте, обещания руководства не были выполнены.

В любом случае, мне нужно справиться с этим и двигаться дальше», — приводит слова Иверсена VG Sport.

Напомним, чемпионат мира 2025 по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

Материалы по теме
«Мы бы поехали — пусть только допустят». Сорин — о российских лыжниках на мировых стартах
Эксклюзив
«Мы бы поехали — пусть только допустят». Сорин — о российских лыжниках на мировых стартах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android