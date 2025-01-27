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Трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту травмировал колено после падения на КМ

Трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту травмировал колено после падения на КМ
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Трёхкратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр французский горнолыжник Алексис Пентюро упал во время соревнований в супергиганте на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Спортсмен не смог добраться до финиша и был эвакуирован на вертолёте.

«У него обширный ушиб внутреннего плато большеберцовой кости с сопутствующим переломом, а также травма внутреннего мениска. Никакого повреждения [передней крестообразной связки]», — приводит слова врача сборной Франции Olympics.com.

В том же месте упали ещё три лыжника: австриец Лукас Фёрштайн, итальянец Доминик Парис и француз Флориан Лорьо, которого также эвакуировали на вертолёте.

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