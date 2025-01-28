«Можно задонатить». Лыжница Прохорова заявила о финансовых трудностях перед этапом КМ

Российская лыжница Варвара Прохорова заявила, что испытывает финансовые трудности, из-за которых с трудом может позволить себе поездку на этап Кубка мира по ски-альпинизму.

«В общем, 1 февраля у нас Кубок мира в Испании. И нашей мини-команде нейтральных атлетов финансово помогает один относительно официальный спонсор. Всем, кроме меня. Потому что у меня не хватает одного документа, который я должна была получить чуть позже, после этапа Кубка мира. Но за четыре дня до выезда вдруг «относительно официальный спонсор» сказал, что меня вычеркнули из списка из-за этой бумажки. Так просто на раз-два. Выкручивайся сама.

Мы обратились к другому, но он тоже отказался. В общем, я всё-таки полечу в Испанию за свой счёт. Потому что у нас рейтинговая система отбора и пропускать нельзя. Пришлось сделать экстренное вложение, как и в этап в Куршевеле в декабре. Инициатива не всегда поддерживается «относительно официальным спонсором».

Поэтому такая вот история из-за отсутствия одной бумажки, но я не сдаюсь и лечу на этап. Если вдруг вы хотите поддержать «сильную и независимую спортсменку», то можно задонатить.

А если вдруг вам или знакомым организациям захочется посотрудничать со мной и поучаствовать в спонсорстве некоторых моих соревнований. Мало ли чего ещё будет недостаточно во мне «относительно официальному спонсору». Вот такая история. Целую вас», — написала Прохорова в своём телеграм-канале.