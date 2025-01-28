Стал известен окончательный состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025

Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что определилась с именами спортсменов, которые займут два оставшихся вакантных места в составе национальной команды на чемпионат мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия), который пройдёт с 26 февраля по 9 марта.

Последние путёвки на ЧМ завоевали 31-летний Ховард Солос Тёугбёль (бронзовый призёр ЧМ-2021 в личном спринте) и 24-летний Ансгар Эвенсен. Оба лыжника специализируются на спринтерских дистанциях.

«Этот выбор основан на последних результатах. Отбор – сложная задача. Мы оказались в ситуации, когда не получили всех ответов после национального чемпионата, поэтому нам пришлось смотреть и на этапе КМ в Энгадине», — приводит слова менеджера команды Ульфа Мортена Ауне NRK.

Итоговый состав мужской сборной Норвегии на ЧМ-2025 по лыжным гонкам:

Харальд Эстберг Амундсен;

Йоханнес Клебо;

Мартин Лёвстрём Нюэнгет;

Симен Хегстад Крюгер;

Пол Голберг;

Ян Томас Йенссен;

Эрик Вальнес;

Андреас Рее;

Эвен Нортуг;

Матс Йенссен;

Ховард Солос Тёугбёль;

Ансгар Эвенсен.