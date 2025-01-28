Стал известен окончательный состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025

Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что определилась с именами спортсменов, которые займут два оставшихся вакантных места в составе национальной команды на чемпионат мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия), который пройдёт с 26 февраля по 9 марта.
Последние путёвки на ЧМ завоевали 31-летний Ховард Солос Тёугбёль (бронзовый призёр ЧМ-2021 в личном спринте) и 24-летний Ансгар Эвенсен. Оба лыжника специализируются на спринтерских дистанциях.
«Этот выбор основан на последних результатах. Отбор – сложная задача. Мы оказались в ситуации, когда не получили всех ответов после национального чемпионата, поэтому нам пришлось смотреть и на этапе КМ в Энгадине», — приводит слова менеджера команды Ульфа Мортена Ауне NRK.
Итоговый состав мужской сборной Норвегии на ЧМ-2025 по лыжным гонкам:
Харальд Эстберг Амундсен;
Йоханнес Клебо;
Мартин Лёвстрём Нюэнгет;
Симен Хегстад Крюгер;
Пол Голберг;
Ян Томас Йенссен;
Эрик Вальнес;
Андреас Рее;
Эвен Нортуг;
Матс Йенссен;
Ховард Солос Тёугбёль;
Ансгар Эвенсен.