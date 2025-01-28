Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен окончательный состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025

Стал известен окончательный состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила, что определилась с именами спортсменов, которые займут два оставшихся вакантных места в составе национальной команды на чемпионат мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия), который пройдёт с 26 февраля по 9 марта.

Последние путёвки на ЧМ завоевали 31-летний Ховард Солос Тёугбёль (бронзовый призёр ЧМ-2021 в личном спринте) и 24-летний Ансгар Эвенсен. Оба лыжника специализируются на спринтерских дистанциях.

«Этот выбор основан на последних результатах. Отбор – сложная задача. Мы оказались в ситуации, когда не получили всех ответов после национального чемпионата, поэтому нам пришлось смотреть и на этапе КМ в Энгадине», — приводит слова менеджера команды Ульфа Мортена Ауне NRK.

Итоговый состав мужской сборной Норвегии на ЧМ-2025 по лыжным гонкам:

Харальд Эстберг Амундсен;
Йоханнес Клебо;
Мартин Лёвстрём Нюэнгет;
Симен Хегстад Крюгер;
Пол Голберг;
Ян Томас Йенссен;
Эрик Вальнес;
Андреас Рее;
Эвен Нортуг;
Матс Йенссен;
Ховард Солос Тёугбёль;
Ансгар Эвенсен.

Материалы по теме
Стал известен состав сборной Норвегии на домашний чемпионат мира — 2025
Материалы по теме
«На Кубке мира мне делать нечего». Что будет, если российских лыжников и правда допустят?
«На Кубке мира мне делать нечего». Что будет, если российских лыжников и правда допустят?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android