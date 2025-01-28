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«Раздражает». Йохауг — о любителях, которые пристают к спортсменам во время тренировок

«Раздражает». Йохауг — о любителях, которые пристают к спортсменам во время тренировок
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг и её соотечественница чемпионка мира в эстафете Хелене Фоссесхолм рассказали, как любители, которые тренируются на общественных трассах вместе со спортсменами, пристают к ним.

«Есть такие спортсмены, которые будут бежать у тебя за спиной, чтобы проверить себя. Часто слышу от них: «Я думал, ты бегаешь быстрее. Это не приведёт ни к какому золоту». Это немного раздражает, но радует, что так много людей ведут здоровый образ жизни», – приводит слова Йохауг NRK.

«Это раздражает, когда ты общаешься с другом, которого давно не видел, а это совершенно незнакомый человек. Это немного необычно. Ты думаешь: «Боже мой, оставь нас в покое»», — сказала Фоссесхолм.

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