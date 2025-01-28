«Иногда не могу быть спокойным». Амундсен — о любителях, следящих за его тренировками

Норвежский лыжник Харальд Амундсен рассказал, что некоторые любители следят за его тренировками, и иногда ему сложно сохранять спокойствие, если кто-то подходит слишком близко.

«Они пытаются понять мой тренировочный режим. Кто-то подходит поздороваться, кто-то внимательно следит за тобой, а кто-то стоит в нескольких метрах, чтобы не мешать, проверяет темп и желает мне удачи. В таком случае это очень приятно. Иногда не могу быть спокойным, если кто-то находится слишком близко ко мне. Будь то юные гонщики или взрослые, которые тренируются. В такой ситуации беру несколько минут, когда мне наплевать на пульс, ускоряюсь и иду дальше. Если не могу оторваться от них, значит, день для меня не задался», — приводит слова Амундсена NRK.

Ранее Терезе Йохауг и Хелене Фоссесхолм рассказали, как любители, которые тренируются на общественных трассах вместе со спортсменами, пристают к ним.