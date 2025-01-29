Клебо пропустит 8-й этап Кубка мира в Конье, Амундсен выступит впервые с «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо пропустит восьмой этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Конье (Италия) с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщает Nordic Magazine.

В состав сборной Норвегии на этап вошёл победитель общего зачёта прошлого сезона Харальд Эстберг Амундсен. Он выйдет на старт впервые с «Тур де Ски». Напомним, он снялся по ходу многодневки из-за болезни. В Конье также выступят Мартин Левстрём Нюэнгет и Симен Хегстад ​​Крюгер, которые пропустили предыдущий этап в Энгадине (Швейцария).

В программу этапа входят командный и личный спринты, а также 10-километровая гонка с раздельного старта.